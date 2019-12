1 de diciembre, Día Mundial del Sida: 8 respuestas para acabar con el estigma del VIH

¿Qué es el VIH?

Se trata del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se dirige a las células del sistema inmunitario, llamadas células CD4, que ayudan al cuerpo a responder a la infección. Dentro de la célula CD4, el VIH se replica y, a su vez, daña y destruye la célula. Sin un tratamiento efectivo, usando una combinación de medicamentos antirretrovirales, el sistema inmunitario se debilitará hasta el punto de que ya no puede combatir infecciones y enfermedades.

¿El sida es diferente del VIH?

Ahora, a medida que más y más personas acceden a ART, la mayoría de las personas que viven con el VIH no progresan al sida. Sin embargo, es más probable que ocurra en personas con VIH que no han sido analizadas, en personas diagnosticadas en una etapa tardía de infección y en personas que no están tomando TAR.