Las dudas que plantea el coronavirus: el seguro no lo cubre todo y no siempre te devuelven el dinero del vuelo

Durante las últimas horas el director de l a Organización Mundial de la Salud (OMS ) ha hablado del riesgo de pandemia que supone el nuevo brote de coronavirus. Una epidemia cuyo número de afectados no deja de crecer y que ha paralizado la economía de medio mundo aunque los expertos tranquilizan a la población debido a su bajo nivel de mortalidad.

El coronavirus en el seguro de salud

Un riesgo que cambia en un caso como el del coronavirus, imprevisible y excepcional; y cuyas implicaciones económicas pueden ser muy superiores a las de cualquier otra enfermedad. No obstante, existen precedentes de aseguradoras que cubrieron en 2009 algunos casos leves de gripe A. AXA y DKV fueron las primeras en anunciar esta cobertura, de hecho.

“Si no se hubiera declarado como epidemia oficialmente, el coronavirus sí estaría cubierto”, indica Amanda Cuns, experta en seguros de Acierto.com. Siempre teniendo en cuenta los términos de la póliza. Además, contratar o contar con un seguro de salud en estas fechas puede constituir un punto diferencial en caso de contraer cualquier otra enfermedad.

Las personas mayores, las de mayor riesgo

Las diferencias entre pandemia, epidemia y enfermedad endémica

Las principales diferencias son su expansión desde el punto de vista geográfico y el rápido aumento de los infectados. La pandemia –que no es el caso del coronavirus– tiene mayores proporciones . En el caso de la enfermedad endémica, se trata de aquellas que permanecen en un lugar determinado de forma estable en el tiempo.

Otras exclusiones del seguro de salud

Qué pasa si tengo mi vuelo y hotel ya pagado

Ante la creciente preocupación de miles de usuarios por la posibilidad de contagio del coronavirus en sus viajes a las zonas afectadas por la epidemia y dada la recomendación del Ministerio de Sanidad de no viajar allí, OCU solicita a las agencias de viajes y compañías de transporte que consideren motivo de fuerza mayor las cancelaciones de estos viajes. De este modo, el usuario que así lo desee podría cancelar su viaje sin coste alguno, recuperando el precio de su billete, o bien viajar en otra fecha.

De hecho, el propio Ministerio de Sanidad recomienda, siguiendo el principio de precaución, no viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente necesario. A fecha 25 de febrero, considera zonas de riesgo China (no solo la provincia de Hubei), Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia: Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.