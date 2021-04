El vídeo de La Roca

"Rara vez reviso mis mensajes directos y un amigo tuyo me llamó y por casualidad recibí su mensaje y me envió tu página”, prosigue el actor que expresa que lamenta “mucho escuchar sobre tu hermosa hija Azaleya, espero haber pronunciado bien su nombre, dile a esa pequeña leona que dije ' ¡vamos campeona! ’”.

El mensaje lo recibió justo después de que Ashley hubiese publicado las últimas fotos de su hija en la ambulancia, de camino al hospital. Entonces, escribía: "¡Hoy es su octavo cumpleaños! ¡Felices 8 meses! Sinceramente pensé que @therock era mi héroe hasta que pasé los últimos 8 meses contigo". "Me enseñaste a ser fuerte cuando necesitaba fuerza, me enseñaste a sonreír cuando me siento triste, me enseñaste a apreciar cada momento, ya que estos momentos son todo lo que tenemos", añadía, expresando que había sido "tenaz, intrépida, valiente, positiva, feliz y amorosa en tiempos que pensé que lo harían imposible".