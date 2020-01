David Serrano, el dueño de la finca de Totalán: “Mi vida se la llevó ese niño”

Poco después de las 13:48 horas del 13 de enero de 2019, la mujer de David Serrano y José Roselló vieron a Julen caer a una prospección ilegal. La habría encargado hacer solo unos días antes para buscar agua en una finca que acababa de comprar. No obstante, mantiene que había bloques de hormigón y que el padre del menor conocía la existencia de los pozos.

“Aquello fue una desgracia, un accidente”, subraya al mismo medio y, añade, “pensábamos que los niños podían caerse por el monte, pero no eso”. En este sentido, el dueño de la finca no admite tener la culpa de lo que ocurrió aquel día: “Yo puedo reconocer que no hice bien las cosas, pero de ahí a que yo tenga la responsabilidad última de la muerte de ese niño hay un trecho”. De hecho, sentencia, “tengo mi conciencia tranquila”.