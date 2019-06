Sara, Loreto y la fibrosis quística: dos historias de una enfermedad

La fibrosis quística es la enfermedad genética más frecuente en la raza caucásica . Solo en España hay unas 7.000 personas que la padecen y no hay, por ahora, ninguna cura para ella. Solo algunos tratamientos consiguen frenar el avance de la enfermedad, pero no todos los pacientes pueden recibirlo. Sara nació en Colombia . Tenía problemas para respirar y no subía de peso. Los médicos le habían dicho a sus padres que tenía asma. No fue hasta los 5 años cuando confirmaron que la pequeña padecía Fibrosis Quística. “Yo recuerdo que me encerré en un baño a llorar, porque te pones a leer en Internet y ves que es una enfermedad con la que los niños duran unos 8 años; y claro, ella tenía 5, le faltaban 3... fue un golpe muy duro”, recuerda Ana María, madre de Sara.

Cuando llegaron a España Sara tenía 9 años y no llegaba a los 20 kilos de peso. Ahora tiene 12, y su vida ha cambiado: “yo perdí un año porque faltaba al colegio porque tenía que estar mucho en el hospital. Ahora ya voy todos los días”, nos cuenta Sara, que presume de notas. Fue Adelaida Lamas, doctora en neumología pediátrica, quien con su empeño en sacar a esta pequeña adelante consiguió, no sin muchas llamadas y mucho papeleo, que a Sara le pusieran un tratamiento especial: el Orkambi. “Es una enfermedad muy dura. A largo plazo lo que más preocupa es la enfermedad pulmonar. Año a año hemos ganado en expectativa de vida, pero aún queda mucho más por hacer”, admite la doctora. Gracias a este tratamiento Sara ha duplicado su peso, ya no pasa días ingresada en el hospital y puede hacer una vida normal: “yo ante tenía que usar oxígeno, hubo incluso una época en la que lo tenía que usar 24 horas. Ahora ya no lo llevo y estoy mejor”.



El medicamento que recibe Sara es el único que, por ahora, consigue frenar el avance de la enfermedad, pero no todos los pacientes pueden recibirlo. Ese es el caso de Loreto: “el caso de Loreto es especial, porque ella forma parte de ese 10% de enfermos de Fibrosis Quística que no pueden recibir los tratamientos nuevos que están saliendo ahora”, nos cuenta Miguel Ángel, padre de la pequeña de solo 11 meses. Estaban en Asturias, recuerda, bautizando a la niña con su familia cuando recibieron la llamada del hospital : “nos llamaron del Ramón y Cajal que teníamos que ir urgentemente a la unidad de Fibrosis Quística. Nos quedaban cinco horas de coche por delante, fuero probablemente las cinco horas más duras de nuestra vida”.