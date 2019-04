La Fiscalía de Madrid sale en ayuda de Ángel y pide que el caso abandone el juzgado de violencia sobre la mujer

Así consta en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en la quese deje sin efecto y que en su lugar se dicte otra en la que se declare la competencia del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid para el conocimiento de los hechos.De este modo, sostiene que esta resolución no es ajustada a Derecho y que no encajaría en esa calificación jurídica, dado que la agresión debe haberse producido. Y en este caso, según el fiscal, no fue así. La abogada del acusado manifestó ayer a Europa Press que se trató de "un acto de amor" y no de violencia.

No obstante, recalca que ello "no excluye que para la aplicación del artículo 153.1 Código Penal se exija un sustrato que ponga de manifiesto que la agresión, se enmarca en el contexto de una reprobable concepción implantada en ámbitos culturales o sociales de predominio del varón sobre la mujer".

"Pero eso no significa que sea necesario un elemento subjetivo peculiar o un dolo específico. La presunción juega en sentido contrario. Sólo si consta o hay evidencias de que el episodio de violencia es totalmente ajeno a esa concepción que ha estado socialmente arraigada, y que la agresión o lesión obedece a unas coordenadas radicalmente diferentes, no habría base y habrá que castigar la conducta a través de los tipos subsidiarios en que la condición de mujer del sujeto pasivo no representa un título de agravación penológica", destaca.