Galicia quiere multar con hasta 60.000 euros a quien se salte una cuarentena por covid19

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una "incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población", pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado. La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros , con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

Entre otras infracciones leves también se encuentran: hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas , participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, incumplimientos de horarios de locales, ausencia de protocolos de contingencia en lugares de trabajo, así como no respetar la distancia de seguridad entre mesas en terrazas.

La Justicia avala la hospitalización contra su voluntad de un enfermo en Asturias

Por otra parte, Un juzgado de Oviedo ha avalado este jueves el ingreso hospitalario en contra de su voluntad de un anciano de 94 años positivo por covid19 que permanecía desde ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), aunque no autoriza su tratamiento intravenoso forzoso . La jueza considera que la importancia actual de la pandemia y la posibilidad de contagio justifican dicho ingreso en aislamiento.

Sin embargo, no autoriza el tratamiento intravenoso forzoso al no constar ningún informe médico que establezca que el anciano tenga una merma importante de su capacidad cognitiva. La jueza considera que en este aspecto debe tenerse en cuenta la voluntad del paciente, ya que el hecho de tener una edad tan avanzada no le impide "decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud".