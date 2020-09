La Generalitat inspecciona la residencia DomusVi de Llíria mientras sigue la 'fuga' de residentes de la misma

Minuto de silencio de los trabajadores de DomusVi

Otra empleada confirma a la Guardía Civil las imágenes como algo del día a día

Hoy, tal y como desvela Nius se ha sabido que otra trabajadora de la residencia ha confirmado lo visto en los vídeos desvelados por Informativos Telecinco. Inés ha reconocido que "veía cada día lo que sufrían los ancianos, la desatención a la que estaban sometidos y me iba a casa vomitando y cuando tenía que volver al día siguiente igual", hechos que ha confirmado ante la Guardia Civil. "Yo dentro no me he callado nada, pero no me he atrevido a denunciar". Y sí, Inés también lo achaca a la falta de personal, lo que provocaba que en el día a día viera a residentes sin comer y cenar, porque no llegaban". Lo que nunca presenció fueron malos tratos.