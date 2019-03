Analizan un palo con el que pudieron matar a los niños de Godella

La guardia civil ha recibido la autopsia de los pequeños y buscan el arma del crimen porque algunos de los golpes fueron producidos con un objeto cilíndrico, que no les causó cortes. Pudo ocurrir cerca de las tumbas que improvisó presuntamente María porque Gabriel le dijo a la Guardia Civil que no escuchó nada durante la noche, y los investigadores le creen.

El padre de los pequeños ha escrito explicando su vida en la cárcel. Cuenta qué come, qué horario tiene. Su familia vendrá a Valencia para ayudarle en su defensa. No tiene intervenidas las comunicaciones pero los dos presos que le acompañan vigilan y Gabriel no habla de sus hijos, parece calmado y asegura que él no los mató.