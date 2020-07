Guía para aparcar en Madrid: zonas y requisitos

Aparcar en Madrid puede convertirse en toda una odisea teniendo en cuenta su elevado tráfico y la gran densidad de vehículos (y de contaminación) que suele existir en esta ciudad. Por eso es tan importante conocer cuáles son las reglas del juego marcadas por la Administración pública en esta zona, especialmente tras los cambios que han entrado en vigor este 2020 con respecto a Madrid Central : ¿Cuáles son las zonas de aparcamiento en Madrid? ¿Qué tipos de zonas de apartamiento existen en Madrid? ¿Dónde aparcar en Madrid para no morir en el intento?

Dónde aparcar en Madrid: la guía definitiva

La propia Comunidad de Madrid advierte que, "en Madrid, como en cualquier gran ciudad, no es aconsejable moverse en coche". Siempre es "preferible utilizar el transporte público". En cualquier caso, en la ciudad hay numerosos aparcamientos tanto públicos (aquí tienes un plano ) como privados que cobran por el tiempo que el vehículo permanezca estacionado, además de muchos aparcamientos disuasorios (la mayor parte gratis) en las inmediaciones de las estaciones de Metro o del Cercanías de Renfe.

El caso de Madrid Central: dónde y cómo aparcar

El problema (para las personas que no pueden acceder a esta zona según los criterios que entraron en vigor este año) es que alrededor de 42.000 dueños de vehículos sin el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no pueden estacionar en las plazas de la zona verde y la zona azul de Madrid, plazas de la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado del Ayuntamiento de Madrid (zona SER). En cambio, sí podrán hacerlo los vehículos con la etiqueta ambiental de la DGT tipo B, C, ECO o Cero Emisiones.