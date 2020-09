Los restos hallados en Santander corresponden a una joven desaparecida en agosto cuya pareja está en la cárcel

Los hermanos de la joven habían denunciado también su desaparición en Ciudad Real el pasado 26 de agosto, al no tener noticias de ella, después de que se fuera a Santander a pasar unos días con su pareja, con antecedentes por violencia de género y otros delitos.

En la inspección de la vivienda donde se alojaron, en la que ya no residía el hombre, la Policía encontró "abundantes restos de sangre" , lo que unido a otras investigaciones llevaron a la detención del sospechoso el día 27 en Madrid, por un presunto delito de violencia de género.

Estos detalles han sido dados a conocer hoy en rueda de prensa por el jefe superior de la Policía Nacional en Cantabria, Héctor Moreno, que ha precisado que la confirmación de la identidad de los restos no podrá determinarse hasta que se practique la autopsia y se realicen las pruebas de AND, dado el estado de descomposición en que se encontraban, hasta el punto de que tampoco ha podido determinarse aún que se trate de una mujer.

Moreno ha precisado no obstante que es "altamente probable" que se trate de la joven desaparecida y de que haya sido víctima de una caso de violencia de género a manos de su pareja, estos extremos no podrán determinarse con total seguridad hasta que concluyan las pruebas forenses.

La autopsia se está realizando hoy y se tomarán las muestras para cotejar el ADN con sus hermanos, dado que los padres de la supuesta víctima no residen en España, un proceso "largo" que permitirá confirmar las hipótesis en las que se ha basado toda la investigación, según ha recalcado Moreno.

El detenido no ha mostrado "ninguna colaboración" con los investigadores y ha contando una historia "confusa" para "volvernos locos", ha dicho Moreno, que ha precisado que en principio no se baraja que haya otros implicados en los hechos, aunque "no se descarta nada".