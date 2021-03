El joven falleció el 2 de marzo tras sufrir un accidente de tráfico

Su hermano ha querido recordarle con unas emotivas palabras

Ha decidido plasmarlas en una publicación de Instagram

Joan Casademunt González, el hermano de Álex Casademunt, fallecido el 2 de marzo como consecuencia de un accidente de tráfico en la localidad barcelonesa de Mataró, ha querido dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram a la vez que ha agradecido las muestras de cariño y de dolor recibidas tras lo ocurrido.

“En primer lugar, en nombre de toda la familia, queremos agradecer las muestras de cariño y de dolor que estamos recibiendo y del legado que nos deja un ser muy especial, que era hermano, hijo, amigo, pero que sobre todo era una luz tan inmensa que tenía que volar a las estrellas porque nuestro mundo se le había quedado pequeño”, ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una foto del joven que falleció con solo 39 años y cuya noticia ha devastado al mundo de la música, especialmente, a aquellos con los que compartió parte de su vida, sus compañeros de OT.

Ahora ya es eterno, y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor, y con sus maravillosos ojos azules

“Estoy seguro que cuidará de todos nosotros como siempre lo ha hecho, con una palabra de aliento, un gesto, una broma, una canción, una tertulia… Porque una parte de él la tenemos con todos nosotros, porque Álex era de todos y seguirá siéndolo. Ahora ya es eterno, y soñaremos siempre con su sonrisa, su alegría espontánea, su bondad, su vigor, y con sus maravillosos ojos azules…el amor que nos tenía era tan grande, que lo manifestará en nuestro día a día, con la alegría de nuestros hijos, con una buena noticia, con un abrazo, una caricia, con una decepción y el coraje para superarlo”, ha añadido Joan en la publicación antes de terminar su carta.

“Alex, t’estimem. Me despido contando una anécdota de pequeños viendo una peli mala, (tendríamos 12 y 9 años respectivamente) nos dijimos que cuando nos hiciéramos mayores nos acordaríamos de una conversación que decía así -Álex, ¿te acuerdas de una cosa? Y él me respondía, de cómo pasa el tiempo y yo le decía, ¿y de otra? Y ahí nos reíamos. Era en catalán pero lo transcribo para que todos lo podáis entender. Muchas gracias a todos/as. T’estimem Ledu”, finalizaba escribiendo.

Despedida de sus compañeros de OT

La trágica noticia salía a la luz a última hora del martes, y desde ese momento, sus compañeros de edición con los que coincidió como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante en su edición del programa, se despidieron en las redes.



Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el propio David Bisbal, quien ha comentado a través de su cuenta de Twitter que se enteró de la trágica noticia cuando se despertó para atender a su hija pequeña: "Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser", escribía.

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

Chenoa también ha compartido un emotivo mensaje de despedida hacia su "cangrejo", el mote con el que ambos se llamaban cariñosamente: "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre...Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros", escribía, junto con una foto de Álex.

David Bustamante, con quien cantó la mítica canción de la edición, 'Dos hombres y un destino', ha asegurado estar "tocado y hundido" con la noticia: "No es Justo! No puedo...Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano..", compartía.

Natalia era una de las primeras en enterarse del trágico accidente. La cantante no se podía creer las primeras informaciones sobre su muerte, y escribía impactada deseando que fuese mentira: "Decidme que es mentira por favor".

DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR — NATALIA (@NataliaOficial_) March 2, 2021

Tras el primer mensaje, esta mañana se desahogaba con un mensaje de despedida a su amigo: "Aún no puedo creer que te hayas ido, sigo en shock desde anoche con la esperanza de despertar hoy y que no fuera verdad. Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer. Ya nada será igual porque Alex es una de las personas más especiales que conocí, con la que compartí increíbles momentos" escribía en un largo mensaje que terminaba con unas emotivas palabras de amor: "Descansa en paz amigo. Te quiero mucho.

Te extraño, te olvido y te amo de nuevo".

La ganadora de la edición, Rosa López, tampoco podía creer la terrible pérdida. "Nos has dejado totalmente descolocados mi niño", confesaba en su publicación: "Aún no se cómo llevar esta noticia. La vida, qué coño es la vida ? la muerte de las personas que quieres, dicen, que cojones es la vida... y no aprendemos.

Alex donde quiera que esté ahora recibirá todo nuestro amor. Nos has dejado totalmente descolocados mi niño. Tu último audio y la foto de tu perfil con la pequeña...Te quiero Alex. Siempre en mi corazón mi niño... desde anoche no puedo creerlo. Te quiero Alex"

Otra de sus compañeras, Verónica Romero, ha publicado varias fotografías junto a él con un texto de despedida lleno de amor: "Mañaco. Que suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un ángel revoltoso haciendo reír a otros ángeles. Te amo con todo mi amor. Prepárate universo, que allá va un ser de luz maravilloso".

Manu Tenorio también se ha sumado a los mensajes de despedida de Álex, de quien ha destacado su "eterna alegría": "Hasta siempre Alex!! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!!. Hace una semanas estuvimos Parra y yo hablando contigo por teléfono , y ahora esto. No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia".

"Estoy sin palabras", reconocía Gisela en sus palabras de despedida a su compañero: "Quetristeza... me parece increíble que ya no estés... somos una familia y dejas un gran vacío en ella... mi más sincero pésame a su familia, todo mi amor y fuerza... siempre vas a estar en nuestros corazones... hemos vivido tanto juntos... estoy sin palabras".

Mireia Montávez, la concursante de OT con la que luego Álex, junto Geno y Javián formaron el grupo musical Fórmula Abierta, le ha escrito un tierno mensaje recordando tantas horas juntos disfrutando de la música: "Qué te digo yo a ti loco?? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía.. ❤️ Te extrañaremos.", escribía.

La otra integrante del grupo, Geno, se ha despedido de su "hermano": "Mi rubio, tu nunca, nunca te irás de mi!!! Siempre estarás conmigo en mi mente y en mi corazón en todo lo que tú y yo vivimos juntos. Te amo hermano mío, siempre estarás porque tu eres música tu eras pasión, eras mi loco quien me daba la vida y quien a veces me la quitaba. Ahora que hacemos con el "manolo"???? Sin ti nada será lo mismo!!! Anoche me arrancaron otro pedazo de mi vida y de mi alma!!".

"Un tío descarado, carismático y brillante", así lo recordará siempre Naím Thomas, que ha publicado un mensaje de despedida en cuanto se ha enterado de la trágica noticia. "Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock.."

Alejandro Parreño ha escrito un breve mensaje sin poder creerse todavía la pérdida de su amigo: "No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerr", lamentaba.

No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr https://t.co/3s1GJ1chJM — Alejandro Parreño / Nómada (@Alejandroparre) March 2, 2021

Concursante de la primera edición de OT

Nacido en Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de junio de 1981, Alejandro Casademunt González ejercía de técnico de electrodomésticos cuando, tras ver un anuncio, se apuntó a la primera edición del concurso de Operación Triunfo, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito por Televisión Española, y en el que quedó en décimo lugar.

En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, con quien grabó el popular tema "Dos hombres y un destino".

Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco "Aún hay más", que incluía el hit "Te quiero más".

En 2003 decidió iniciar una carrera en solitario y ese mismo año lanzó el álbum "Inquietudes", con 14 temas, entre ellos "Jugándome la vida entera", que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.

Además de lanzar un disco en solitario y tres con 'Fórmula abierta', el cantante también tuvo una amplía trayectoria como actor, formando parte de los elencos de varias series televisivas como 'La sopa boba' (Antena 3), 'Mar de fons' (TV3), 'Ponme una nube, Rocío' y 'Arrayán' (Canal Sur), entre otras. También triunfó en el mundo de los musicales.