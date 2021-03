Sanitarios del Hospital Gregorio Marañón recuerdan a los fallecidos por coronavirus: "No fuisteis números"

"Tengo muchos recuerdos de muchos pacientes y de muchas familias", expresa una de las sanitarias de la gran familia del hospital que no olvida a los suyos ni a los que sufren porque no pudieron acompañar a los pacientes en sus ultimas horas.

El viernes, a las puertas del hospital, han querido realizar un homenaje a todos ellos y a sus familias "para reconfortarles un poquito en esta pérdida y que no se sientan solos" porque ellos "no olvidan a los que no pudieron ayudar lo suficiente.