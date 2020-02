No habrá huelga feminista a nivel estatal el 8-M

Después de dos años de gran seguimiento de huelga durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este 2020 no habrá Huelga Feminista a nivel estatal porque no existe unanimidad entre los diferentes territorios a la hora de convocarla.

En este contexto, la Comisión 8M estatal no lanzará una convocatoria conjunta ni hará un llamamiento global a las mujeres para que hagan huelga, algo que sí hizo en 2018 y en 2019.

Este año, el 8 de marzo cae en domingo y, por tanto, no es día laborable. Independientemente de ello, se llamará a hacer huelga en algunos lugares como Barcelona, Zaragoza o Sevilla, mientras que Madrid o Valencia han optado por no hacerlo y cambiar de estrategia. Ante esa disparidad de criterios, la Comisión 8M estatal, integrada por asambleas feministas de toda España, apoyará y difundirá las diferentes convocatorias, pero no podrá lanzar un llamamiento conjunto.