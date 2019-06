Italia intercepta y aborda el 'Sea-Watch 3' frente al puerto de Lampedusa

Mensaje a la capitana

Salvini ha asegurado que "Italia no está dispuesta a ser puerta de entrada" para personas que, según él, "no tienen ningún derecho de entrar" y mucho menos a que sean las ONG quienes dicten quiénes llegan al país. En este sentido, ha vuelto a acusar a los miembros de Sea-Watch de actuar "fuera de la ley" con fines políticos, "aprovechándose" de los migrantes a los que, según él, han mantenido "secuestrados".

"Me pagáis para que defienda las fronteras de Italia", ha dicho a sus seguidores, insistiendo en que estas deben ser "sagradas". Por eso, ha zanjado, "desde el Ministerio del Interior llega un no, y otro no, y otro no".