El rastreo del móvil de Jorge desvela el itinerario macabro para descuartizar y deshacerse de Marta

El rastro del móvil desvela los movimientos de Jorge

Jorge planeó con toda sangre fría descuartizar el cuerpo y deshacerse de él

Siguen las dudas sobre su versión de los hechos: que Marta murió de forma accidental

El rastreo del móvil de Jorge Palma puede resultar clave para saber cuándo y cómo descuartizó el cuerpo de Marta Calvo y cómo se deshizo de él. De nuevo, como en otros casos resueltos por la Guardia Civil, las 'huellas' del móvil resultan claves. Gracias a él se puede reconstruir un itinerario macabro: el de una persona que acude con total tranquilidad a un supermercado para comprar las herramientas necesarias para descuartizar a una persona y deshacerse de su cuerpo. Estremece solo de pensarlo. Jorge dice que no es un monstruo pero su forma de actuar dice lo contrario.

El diario Las Provincias ha detallado el recorrido macabro de Jorge. Desde su encuentro con Marta, que él dice que no fue el primero porque la chica le caía bien. El 7 de noviembre el joven recoge en Valencia a Marta. Llegan a Manuel a las dos de la madrugada. Dice Jorge que por la mañana se da cuenta de que después de una noche de sexo y cocaína se encuentra con Marta muerta. No llama a la policía porque tiene antecedentes y ya vivió una caso parecido con una prostituta, que acabó muriendo tras llevar a cabo las mismas prácticas. Teme que no le crean.

No sabe Jorge que serán más chicas las que expliquen a las fuerzas de seguridad su extraño comportamiento y su obsesión porque consuman cocaína sin control mientras él bebe agua. A algunas de ellas incluso las introdujo droga en la vagina. Según el testimonio de una de ellas, quería dejarlas sin voluntad para hacer con ellas lo que quería. Así que, con un pensamiento frío, decide que su mejor salida es descuartizar a la joven y deshacerse del cuerpo. Cuando se encuentra con la madre de Marta la miente. Dice que no la conoce. La madre de Marta no ha recibido el mensaje de madrugada que le envía siempre su hija cuando está fuera. Ahora se echa la culpa, aunque la mujer ninguna tenga.

En Llosa de Ranes Jorge se deshace de los objetos de Marta en el contenedor de una gasolinera. Tira la ropa, el móvil y su bolso. En Ollería, compra en un supermercado bolsas grandes de basura y guantes de látex. En una ferretería adquiere dos sierras. Las cámaras del establecimiento lo graban con toda normalidad de 17:36 a 17:42 el mismo día 7. Jorge regresa a Manuel para descuartizar el cadáver en la ducha de su casa donde los expertos han localizado restos humanos y sangre, algo que ha despertado la propia admiración de Jorge que ha dicho a las fuerzas de seguridad, rompiendo su impasibilidad: ¡qué buenos sois! Jorge vuelve a Manuel y tarde más de una hora en descuartizar a Marta.

El viernes ocho realiza el recorrido para deshacerse del cuerpo en varios contenedores, según las declaraciones del propio joven. Detalla Las Provincias que el mismo 8 de noviembre, se levantó sobre las siete de la mañana y metió los restos humanos en nueve bolsas de basura. Tres de ellas las llevó con su Volkswagen Passat a la calle Ángel del Alcázar en la ciudad de Alzira para arrojarlas a un contenedor, regresó a la vivienda para recoger otras tres bolsas y realizó un segundo viaje a Alzira, para tirarlas en un depósito de basura en la plaza del General Dolz. Entre las calles Safor y Les Riberes de la localidad de Silla dejó otras tres bolsas. Las sierras las tiró en Massanassa. La geolocalización de uno de sus móviles al menos confirma estos movimientos.

Sorprende que Jorge se deshiciera del cadáver de Marta y luego fuera sin ningún problema al cumpleaños de su hijo, que cenara con su madre con total tranquilidad en Ollería, y que el día 9 cenara con su madre con su casero . Su madre que dice que no se percató de nada volvió a Mallorca el día 10. El día 11 dejó el coche a un amigo al que dijo que tenía problemas. Huyó, él dice que sin la ayuda de nadie y finalmente se entregó con toda una estrategia preparada.