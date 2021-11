El paciente esperaba desde junio la eutanasia y hasta este martes no recibió la llamada del centro hospitalario informándole de que su petición había sido aprobada por el Comité de Garantías y Evaluación, creado el pasado 19 de octubre. En unos meses pasó de caminar con dificultad a no poder hacerlo. A causa del dolor , apenas podía mover las manos y dormir.

Al preguntarle los sanitarios cuándo quería que se produjese , él dijo "mañana" , no quería ni podía aguantar más : "Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina", explicaba el hombre en la Cadena Ser , asegurando que se iba "contento" y "alegre" tras 58 años de vida.

Minutos antes de las 11:00 horas de la mañana del miércoles, la hora de su cita con la muerte, Javier atendió a NIUS . "Por fin es el día, 3 de noviembre de 2021", decía para comenzar la llamada. "Para llorar ya he tenido tiempo , mientras me deterioraba o sufría dolores insoportables. Ahora es momento de celebrar que voy a ponerle fin a tanto sufrimiento ", subrayaba el paciente.

Javier reconoció que se le había escapado alguna lágrima en las últimas horas. "Pero solo cuando pienso en la gente a la que quiero, sobre todo en mis nietos, que tienen 2 y 5 años. Espero que no se olviden de mí, si no, ahí está mi hijo para mantener mi recuerdo". Cuando quedaban apenas 20 minutos para que su tiempo llegara a su fin, se despedía con humor. "Se me van a enfriar las porras", comentaba divertido. "Me han dicho que no voy a sufrir, cuatro inyecciones y listo", concluía antes de colgar.