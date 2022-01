El jefe de la joven violada en 2019 en Beasain: "Encontré a una chica con la cara destrozada y hundida"

"Me encontré a una chica destrozada, con la cara destrozada, descalza, hundida ". Con estas palabras ha descrito el jefe de la joven violada el 13 de julio en 2019 en Beasain (Gipuzkoa) la situación en la que halló a la víctima cuando acudió a su domicilio para auxiliarla junto a otros compañeros de trabajo.

La víctima, que trabajaba en una panadería, no se había presentado aquella madrugada a su puesto de trabajo, donde fichaba a diario entre las 2.30 y las 3.00 y al que no había faltado "nunca" , lo que resultó extraño a sus compañeros, varios de los cuales han declarado este martes en la segunda sesión del juicio que se sigue en San Sebastián contra el presunto autor de la violación , que se enfrena a una petición de 24 años de cárcel y que está procesado también por otros cinco casos similares , cometidos en distintos puntos de Gipuzkoa entre 2012 y 2019.

La perjudicada recordó ayer cómo recobró el sentido al escuchar aquella llamada, pero cómo estaba aturdida y tenía la cara "hinchada", el compañero que estaba al otro lado de la línea no entendió sus peticiones de ayuda, si bien después se puso al teléfono otra compañera, al igual que ella de nacionalidad rumana, a la que contó lo sucedido en su propio idioma.

En el piso había restos de sangre, unas zapatillas y otros objetos tirados, ha rememorado este hombre, quien ha aclarado que tras la agresión la joven no se ha recuperado y no ha podido reintegrarse al trabajo "porque no está bien". "Era una chica de mucho carácter" y ahora vive "asustada", ha resumido.