José Luis Moreno sin miedo a la cárcel y con fe en la justicia tras su detención

El productor José Luis Moreno ha dicho este martes que está "bien, tranquilo y sereno" después de su detención la pasada semana y de ser imputado de blanqueo de capitales , entre otros cargos, ya que, ha afirmado , "a lo largo de mi vida, menos de la muerte de Manolete me han acusado de todo" . Moreno ha realizado estas declaraciones en Telecinco, donde no ha entrado en valoraciones sobre lo que está atravesando estos días: "No entraré en detalles hasta que esté todo bien ordenadito". Solo espera que todo "se aclare" y se ampara en la justicia "que en este país es eso, justicia", y después dará "todo tipo de explicaciones" a quienes él considera "los amigos de la prensa". Lo ha hecho en declaraciones a Sálvame .

No ha desvelado tampoco si pagará los tres millones de euros que le ha impuesto el juez como fianza ni si se ve o no en prisión. "Si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido, y si es justo pues sentiré que es justo y si es injusto pues estaré muy poco y no le puedo decir más", ha indicado. Ha reiterado que todo lo que ha hecho es "absolutamente" legal y que no tiene deudas con ningún actor o director.