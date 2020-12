Piden penas de 338 años al falso médico durante el juicio celebrado en Galicia

Petición del abogado del falso médico

Por su parte, el abogado del falso médico reclamó la nulidad de las escuchas telefónicas de 2007 por ser, dijo, "vulneración del derecho del secreto de las comunicaciones". Según el letrado, estas pruebas no cumplen los "requisitos de motivación, proporcionalidad y excepcionalidad" porque no existió "investigación judicial previa" para la resolución judicial.



Por estas razones, el abogado de la defensa pidió anular el auto del juez instructor para intervenir el teléfono de la clínica del encausado en Ferrol y del suyo propio porque estaba "justificado" solo, dijo, con noticias de prensa y capturas de pantalla de internet.



El letrado especificó que el falso médico tenía los "antecedes cancelados" porque había dos procesos "sobreseídos" en años anteriores. "No estaba realizando ninguna actividad ilícita", aseguró, por lo que considera que se debía haber optado por "métodos de investigación menos lesivos".