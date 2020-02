La joven que mató a su bebé en Alcalá se rompe en el juicio: "No sé lo que pasó, solo que la perdí. Lo siento"

¿Sabe que se le acusa de haber causada la muerte de la niña que tuvo? ¿Usted le causó la muerte?, le ha preguntado el letrado, a lo que la mujer ha respondido que sí. "Sí, fui yo" , ha respondido temblando y con lloros. "No me acuerdo, no sé que pasó. Solo sé que la perdí. Lo siento mucho, perdón, perdón" , ha dicho entre lágrimas sin ofrecer más detalles de lo ocurrido.

Según su testimonio, no sabía que estaba embarazada y no lo notó, ya que no tenía tripa indicando que en los últimos meses no habían mantenido relaciones sexuales. "Estaba ido. Me lo contó mi madre. No me acuerdo. Fue hace dos años y estaba ido", ha explicado.