Kate y Meghan ante el espejo de los medios: por qué no las trataron nunca igual

Los duques de Dussex han hecho su primera aparición pública este martes

Los hermanos no han dudado en hacer un comunicado conjunto

El fenómeno Lady Di vuelve a aparecer ante el espejo de Isabel II

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle han hecho este martes su primera aparición pública tras seis semanas de vacaciones. Después de su estancia en Canadá escapando del foco mediático y tras un año convulso de enfrentamientos con los medios británicos las diferencias entre la pareja y la formada por Kate y Guillermo han saltado a las portadas.



Los hermanos no han dudado en hacer un comunicado conjunto intentando limar asperezas, pero lo cierto es que duque de Cambridge ha dejado claro que no puede defender más a su hermano mientras que este ha confesado que su mujer ya estaba al límite y que las cosas no iban bien. La forma en que Meghan se considera tratada por los tabloides desde que se casó con Enrique y las diferencias con el trato que se les da a los duques de Cambridge han llegado a un punto de no retorno.



La pareja real ha vuelto a copar las portadas y las críticas esta semana al hacer pública su intención de abandonar la Casa Real Británica para vivir su vida con su hijo y evitar el continuo foco y escrutinio de la prensa. Finalmente, después de la reunión organizada por la Reina Isabel II en su residencia de Sandringham, Meghan Markle y el Príncipe Harry podrán vivir a caballo entre Canadá y EEUU aunque las condiciones económicas y la nueva relación entre la pareja y la Corona aún están encima de la mesa de Isabel II que se tomará su tiempo para tomar una decisión que no afecta a la institución. El Megxit no será rápido.



¿Tratan de la misma forma a Meghan Markle y Kate Middleton los tabloides? A lo largo de los años, Meghan ha sido avergonzada por las mismas cosas por las que su cuñada, Kate, ha sido elogiada. Pero habrá que preguntarse también si la forma de actuar de ambas ha sido idéntica. Megan entró en la Casa Real como un huracán, apostando por los cambios, mientras que Kate aprendió durante su noviazgo con Guillermo que nunca sería una persona normal. Y hoy, es impecable. BuzzFeed compara algunas de las reacciones de los medios británicas ante acontecimientos que han tenido a ambas como protagonistas. Y sí, las diferencias son notables, tantas casi como las que presentan Kate y Megan, que no congenian tan bien como en un inicio todos esperaban. Entre ellos unos hermanos que están más separados que nunca. El fenómeno Lady Di vuelve a aparecer ante el espejo de Isabel II que, veterana ya en todo tipo de noticias bomba, ha decidido actuar esta vez con mesura.

Compare these 20 headline and see how differently royal reporters treated Kate Middleton and Meghan Marklehttps://t.co/EwwPd3waJe pic.twitter.com/WYP402SY2R — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 13, 2020

Embarazo: lo que parecía dulce en Kate es vanidad en Meghan

Un artículo de The Daily Mail de marzo de 2018 presentaba de esta formas las caricias de Kate a su tripita: "¡No queda demasiado! Una Kate embarazada acaricia su barriga de embarazada mientras termina sus deberes reales antes de su baja por maternidad —y Guillermo confirma que va a dar a luz 'en cualquier momento'”. Pero cuando Meghan hizo lo mismo estos fueron los titulares: "¿Por qué Meghan Markle no puede dejar de poner las manos en su barriga? Expertos atajan la pregunta que tiene al país hablando: ¿es orgullo, vanidad, actuación —o una técnica New Age para crear vínculos [con su hijo]?"

Relación familiar: Kate volcada en sus actos, mientras que Meghan se pone de perfil

Mientras la duquesa de Camdbrige realiza actos que son calificados de ‘heroicos’ por los medios ingleses, Meghan se reafirma una vez más en sus ‘errores’ con las actuaciones de la Casa Real. Por ejemplo, ensalzan que Kate Middleton haga trabajos junto con las matronas durante dos días en el Hospital Kingston y critican que Meghan no entienda que los deberes reales pueden suponer las 24 horas del día.





Trato con la reina: acompañarla en Navidad… o no

The Daily Mail celebraba en diciembre de 2016 que Kate venciera en la guerra de las abuelas a Guillermo : "¡Kate gana la guerra de las abuelas! El duque y la duquesa de Cambridge pasarán su segunda Navidad 'privada' con la familia Middleton en vez de reunirse con la reina en Sandringham". Pero cuando venció Megan a Harry, el disgusto fue mayúsculo: The Daily Mail en noviembre de 2019: "¿No se merece la Reina algo mejor que esta desconcertante ausencia festiva?"





Boda real: Kate exige y se consiente, pero a Meghan se la castiga por ello

Sobre Middleton, en un artículo de The Daily Mail de mayo de 2011: “Se informó que la nueva duquesa de Cambridge solicitó que le entregaran sus velas aromáticas y artículos de tocador favoritos de la marca de fragancias de lujo Jo Malone para perfumar la Abadía. Se solicitó una selección de velas, lavamanos y lociones, específicamente en esencias de cítricos primaverales como Orange Blossom, Pomelo y la siempre popular lima, albahaca y mandarina”



Sobre Markle, en un artículo de The Daily Mail en noviembre de 2018: “Meghan quería que el personal fuera con atomizadores, como pistolas de spritzer, y rociara la capilla con olor antes de que alguien llegara. El personal de Royal Household entró y le dijo a su oficina educadamente, pero con firmeza, que esta era la capilla de la reina y simplemente no era apropiado”

Ramos de novia: Las de Meghan pueden poner vidas en peligro

Cuando Middleton llevó en sus manos el lirio de los valles, un artículo de The Daily Express aplaudía la decisión: "Por qué siempre puedes decirlo con flores. Un código floral de tiempos victorianos protagoniza un retorno gracias a los recién casados, cuenta la autora Vanessa Diffenbaugh". Cuando Meghan hizo lo propio el mismo medio la acusó de poner en peligro a la princesa Charlotte.

Kate elogiada por vestir sobria y elegante: el estilo de Meghan más criticado

El estilo de Kate siempre se ha considerado superior al de Megan aunque esta última pueda considerarse una estrella de Hollywood. Ni por esas. Cuando se habla de Kate los comentarios son elegante, segura y radiante. Meghan se queda en una mujer que viste de forma inadecuada para la tradición, el deber, el servicio discreto y la lealtad que representa. A Meghan se la critica que apueste por las modas pasajeras.

El dilema del sombrero: Kate obedece a la Reina, pero Meghan no