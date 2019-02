Mejor decir “criatura” que “niño”: lenguaje inclusivo o absurdo fuera del sentido común

Como destaca,, "hay que tomarse el lenguaje en serio, no crear significantes sin significado. Es el caso de criaturas. ¿Les llamo yo a mis alumnos criaturas? ¿De qué edades estamos hablando? ¿Cuál es su significado? Podemos hablar de criaturas en relación al tamaño, al cerebro... La clave de todo es el sentido común. En Latinoamérica tienen muy claro el tema al hablar, por ejemplo, de las profesiones", señala la profesora. ", dicen sin ningún problema. "Sin embargo, aquí la jueza prefiere que la llamen juez porque considera que nombrarla en femenino la resta". Eso es una realidad, considera la experta, y otra,. "Lo ideal es no complicar, no confundir, el lenguaje es lo contrario a eso", señala, y recuerda en este sentido la última conferencia de la vicepresidenta Carmen Calvo, un ejemplo de cómo no comunicar.