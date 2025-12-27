El exmarido de la actriz, Luis Miguel Seguí ha compartido su alegría tras el anuncio de la última sesión de quimioterapia que le queda

"Estos obstáculos siempre te enseñan y te dan lecciones" ha asegurado el actor

MadridAntonia San Juan revelaba hace unos días que su última sesión de quimioterapia está prevista para el próximo 30 de diciembre. La actriz, que anunciaba el pasado mes de septiembre que le habían detectado cáncer, afronta la última sesión tras recibir unos resultados médicos "perfectos", según le comunicó su doctora.

Tras esta feliz noticia, el exmarido de la actriz, Luis Miguel Seguí, con el mantuvo una relación entre 2009 y 2015, ha dedicado unas emotivas palabras a la que fuera su expareja en unas declaraciones durante el partido benéfico organizado por Richy Castellanos entre famosos y artistas a favor de la Fundación Theodora.

"Estos obstáculos siempre te enseñan y te dan lecciones"

"Muy contento, de hecho hemos quedado en vernos en breve y que me cuente detalles y todo, así que muy bien", comenzaba explicando el actor de 'La que se avecina'.

"Durante todo este proceso hemos hablado y la verdad que muy bien, ella contenta y además le ha venido bien un pequeño descanso y todo, la veo mejor que nunca o sea que genial", continuaba.

Ante la afirmación de uno de los periodistas sobre que la actriz no ha parado de hacer cosas pese a estar recuperándose de su enfermedad, el actor ha vuelto a dedicar unas emotivas palabras a la que fuera su pareja: "Eso es lo bueno, no cerrar tu vida porque tengas algo que a lo mejor te pueda llevar, no hay que pensar que va a ir nada o que va a ser algo negativo, sino que estos obstáculos siempre te enseñan y te dan lecciones para luego continuar y salir más fortalecido de estas cosas, así que bueno, si no te pasa mejor, pero si te pasa a veces también es una buena lección".

Antonia San Juan: "Estoy enferma pero no vivo la enfermedad"

Hace unas semanas, en pleno tratamiento contra el cáncer, Antonia San Juan acudía a la 31ª edición de los Premios Forqué, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, y atendió a la prensa desvelando cómo está llevando la enfermedad.

"No soy valiente, no me veo valiente, yo me veo que la enfermedad aparece, la enfermedad tú no la eliges y cuando aparece tienes dos opciones, o la afrontas o no la afrontas y la tienes que afrontar", afirmaba la actriz.

En cuanto al momento en el que se encuentra, desvelaba que se encuentra en el mismo que "cuando me diagnosticaron el cáncer, lo que pasa es que me queda ya la última quimio que es el 30 de diciembre y ya está".

Antonia aclaraba que "estoy enferma pero no vivo la enfermedad, porque nunca me ha gustado ni la que entonces le doy importancia que tiene que tener hacer el tratamiento y nada más, nada de 'pobrecita de mí' ni 'ténganme pena'".