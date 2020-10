Tasa a los dueños de las mascotas para protegerlos: el dilema de la ley que aprobará Valencia

Multas

Entre los incumplimientos leves se incluyen no esterilizar si no se puede controlar la capacidad reproductiva del animal, no proporcionarle cuidados, no recoger sus heces de las aceras, tener más de cinco perros o gatos en casa, no realizar un acompañamiento adecuado cuando se esté dando un paseo, la posesión temporal de perros o animales potencialmente peligrosos no identificados, así como no disponer de las fichas clínicas de vacunación o de tratamiento obligatorio o el transporte en condiciones inadecuadas. En estos casos, las sanciones previstas van de los 100 a los 3.000 euros, o apercibimiento si no hay dolo.