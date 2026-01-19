Rocío Amaro 19 ENE 2026 - 11:00h.

Tras 16 días ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería, Antonio y su familia enviaron una emotiva carta a los profesionales

Almería"Nos habéis salvado la vida a los tres", asegura la madre de Antonio, un bebé de 21 meses que acaba de abandonar la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Torrecárdenas de Almería, después de pasar 16 días en cuidados intensivos. La familia ha querido expresar su agradecimiento a todo el equipo del hospital a través de una carta cargada de emoción y palabras sinceras.

En la misiva, la familia comienza: "Querida familia de la UCI pediátrica, hoy me marcho de aquí y, aunque eso es muy buena noticia porque significa que ya no estoy tan malito, me da mucha pena. Ojalá todo el tiempo que nos queda en el hospital fuese con vosotros, pero sé que tenéis que cuidar a más niños como yo". Toda una revelación en tan pocas líneas, porque nada más empezar ya muestran lo bien que se han sentido en el peor de los escenarios posibles para unos padres.

Durante la estancia allí de Antonio, su familia vivió días complicados, acompañándole en todo momento mientras observaban los monitores y escuchaban los pitidos que marcaban su evolución. "Con los días, aunque puede que tampoco, sí que sabíamos cuándo algo iba mal o un poquito mejor. También mirábamos por la ventana las vistas de la UCI, y eso daba un poco de paz", relata la madre.

Una carta para reconocer el trabajo y la dedicación de todos los profesionales

La iniciativa de escribir la carta surgió como una forma de agradecer la dedicación y el acompañamiento constante que recibieron. "Queríamos tener un detalle con ellos porque durante todos los días que estuvimos allí pasamos muchas horas pensando, y hubo momentos muy críticos que no sabíamos si saldríamos de allí con nuestro niño. Verles trabajar, sin alzar la voz y con gestos de cuidado hacia nosotros, nos dio confianza en todo momento", explica.

El texto refleja también cómo el equipo acompañó a la familia en los momentos de mayor incertidumbre: "En los momentos en los que mis papás han sentido más miedo y se han sentido más vulnerables, veros trabajar ha hecho que sintiese que todo iría bien. Todo va bien, es lo que más ha estado en sus cabezas en estos últimos dieciséis días", escriben en la carta.

Además, la familia recuerda momentos especiales vividos durante la hospitalización, como la visita de Melchor en la Cabalgata de Reyes, que coincidió con un día delicado para Antonio. La experiencia permitió a la familia mantener algo de normalidad y esperanza en medio de la dificultad, convirtiéndose en un recuerdo entrañable.

Un cariño mutuo entre sanitarios y familia

Cada cambio de turno fue una oportunidad para sentirse acompañados, porque los profesionales, cuando terminaban o empezaban, se acercaban a preguntar por Antonio y por cómo se encontraba la familia. Les ofrecían palabras de ánimo y gestos de cuidado constantes, algo que les mantenía en pie. La carta menciona expresamente a algunos miembros del equipo y a todo el personal involucrado, como son los médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza y cocina. "Gracias por cuidarme con tanto amor y por alegraros tanto y de forma tan sincera de cada pasito que he dado. Gracias por cuidarnos y sostenernos tanto. Esperamos verlos de nuevo, pero ya en la calle, y que me veáis siendo un terremoto", dicen en la misiva.

La familia ha pasado largas jornadas junto a Antonio, adaptándose a la rutina de la UCI y enfrentando la incertidumbre que supone ver a un bebé en cuidados intensivos. Por eso, cada gesto de atención, las explicaciones sencillas o las palabra de ánimo de los profesionales ayudó a mantener la calma y la serenidad de los padres.

Antonio ya está en casa

Finalmente, tras 16 días en la UCI y más de 12 días intubado, Antonio ha podido regresar a casa con su familia, recuperándose y siguiendo paso a paso su evolución. La carta enviada al hospital es un reconocimiento explícito a todo el equipo que trabajó cada día por su cuidado, resaltando la importancia del acompañamiento humano en momentos tan difíciles. ,

Antonio deja atrás la UCI, pero, a pesar de todo, su familia guarda un bonito recuerdo de las personas que, durante más de dos semanas, estuvieron a su lado en los momentos más complicados.