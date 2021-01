Lina, de tres años, con bronquiolitis obliterante, la imagen de una Cañada Real sin electricidad

Sin embargo, la familia "ha tenido que rechazarlo porque compartir el lugar de residencia no es compatible con la enfermedad de Lina, especialmente en medio de la pandemia. El riesgo de contagio es inasumible para ella , y disponen de informes médicos que desaconsejan que se relacione con nadie ni comparta espacios más allá de sus familiares más cercanos", añade la coordinadora.

El Comité de Derechos del Niño hizo su solicitud a las autoridades españolas el pasado 30 de diciembre pero, "pese al tiempo transcurrido, la urgencia de la situación y la drástica bajada de temperaturas en Madrid, no se ha adoptado la medida exigida, por lo que exigimos que se proporcione la alternativa residencial adecuada al mejor interés de la niña".

En su opinión el traslado de los niños supondría un impacto emocional : "Sentir la expulsión de sus camas, baños, sus muñecos, en definitiva, del lugar dónde las personas nos sentimos más protegidas, para trasladarles a un lugar desconocido, no tiene fundamento, pues tenemos hogares”.

Añaden que tampoco están dispuestos a abandonar a sus mascotas, que forman parte de sus familias, y recalcan que "no nos vamos a mover de nuestras casas, solo tienen que restablecer el suministro eléctrico para los sectores 5 y 6 de la Cañada Real". "Creemos -concluyen- que se nos está dando un tratamiento indigno y que deciden sobre nosotros como si fuésemos mercancía, sin contar con nuestros derechos y sobre todo como si no fuésemos dignos de poder decidir", subrayan las asociaciones, al tiempo que critican al alcalde por no haberse reunido con ellos.