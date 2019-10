Lo que comemos afecta al planeta: la gran relación entre una alimentación saludable y el daño ambiental

Una mala dieta ‘amenaza a las sociedades’

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences , evaluó los alimentos de origen vegetal que incluyen frutas, verduras, legumbres, nueces, papas, cereales refinados y cereales integrales, y bebidas endulzadas con azúcar, y alimentos de origen animal como carne roja cruda y procesada, pollo, productos lácteos, huevos y pescado.