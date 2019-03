Machismo en la música: "Cuanto más sutil es el mensaje, más peligroso es"

"Mensajes plagados de tópicos machistas"

Con letras machistas como "estoy enamorado de cuatro tías, siempre me dan lo que quiero, follan cuando yo les digo y nunca me ponen peros", de Maluma, "pégala, azótala. Sin miedo que no hace nada, mírala, si se ríe, le gusta", de Gárgolas 5, o "quiero una mujer bien bonita callada que no me diga nada", de Cali y El Dandee, pretenden demostrar que "lo importante no es el envoltorio, es el mensaje".