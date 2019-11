"Cuando me dio el primer bofetón pensé que tenía que ser mejor novia"

Caer en este pozo de falta de autoestima y hundimiento puede empezar por un pin. Dárselo puede suponer abrir la espita del control. " Yo le di las armas para destrozarme" , confiesa esta joven contando un calvario en el que recuerda una frase del que ella consideraba el amor verdadero: "Te voy a hundir la vida". Se la dijo cuando ella dijo basta. Y ahí empezó un miedo que no llegó ni con el primer bofetón. Ese tras el que esta joven pensó que "me lo merecía y que el próximo día tenía que ser mejor novia".

Desde entonces la anulación fue total. Asumida. La joven, espejo de muchas, no quería que sus amigas se enteraran, que pensaran mal de su novio. "Luego te da vergüenza decir nada porque tu vida ya no es tan perfecta. Antes pensaba que los que te advertían decían mentiras". Y al final, el proceso avanza hasta que no se ve a las amigas, estás anulada. "Me hizo sentir que no valía para nada", explica.