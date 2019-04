Más del 25 % de los niños en España han sufrido maltrato en sus casas

El estudio de Save The Children , publicado este jueves 25 de abril bajo el título 'Más me duele a mí', contempla las últimas cifras publicadas por el Ministerio del Interior y la Fiscalía sobre el maltrato a menores.

"Nuestra sociedad ha avanzado en la consideración de otro tipo de violencias, pero no en la ejercida contra los niños y las niñas en su ámbito más íntimo , en sus propias casas, y a manos de las personas que se supone más se preocupan por su bienestar", ha advertido la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre.

En ese sentido aseguran que una encuesta realizada por la ONG recogen datos sobre la percepción que tiene la población española sobre el maltrato. El 83,3 % de los entrevistados no considerada violencia dar un cachete como castigo; el 36,9 por ciento, no considera maltrato no responder a las necesidades de afecto; el 17,1 %, no considera violencia insultar, amenazar o descalificar; y el 8,6 por ciento no considera maltrato dar golpes con pies, puños o con objetos como cinturones.