La otra cara de la manada de Manresa: amenazas de muerte para testigos y una madre desconsolada

Lo más relevante de su declaración es que asegura que recibió amenazas de muerte por parte de Bryan para que no contara nada a los Mossos. De hecho, la primera declaración que hizo ante la policía fue falsa y tuvo que rectificar. " Yo dije lo que me dijo Bryan que dijera. Bryan nos citó en su portal para decirnos qué podíamos declarar a la policía". Ahora ha declarado que Bryan le ha amenazado de muerte hasta dos veces.También ha declarado una de las jóvenes que estuvo en la fiesta: Saray.

"En la caseta uno de ellos me dijo que le hiciera una felación a otros dos. Lo tuve que hacer. Ya estaban con la pistola, solo recuerdo 'flashes'. Tengo eso, 'flashes', estaba aterrorizada, agobiada, asustada... por ellos y por la pistola. Estoy segura de que me echaron algo en la bebida. Yo estaba llorando, pero recuerdo tener a alguien con gafas encima", declaraba la joven, que aún recibe tratamiento psicológico.

Una amiga dice ahora que no vio nada raro

Pero ahora Saray dice que cuando fue a la caseta no vio nada raro. El testimonio difiere del de otra de las amigas que ha señalado que se encontraron un espectáculo dantesco con jóvenes masturbándose mientras otros estaba teniendo sexo con la menor. "Yo la pregunté si se quería quedar en la fiesta y me dijo que sí. No vi nada raro. Si lo hubiera visto habría llamado a los Mossos.