El Melillero se defiende tras su detención: "Yo no he hecho nada, yo no fui"

"Yo no he hecho nada, yo no fui", expresaba el Melillero, el delincuente más buscado de la Costa del Sol, desde el furgón policíal de la Guardia Civil tras su detención cuatro días después de una persecución vertiginosa. Está acusado de quemar con ácido a su exnovia y a una amiga de esta, entre otros cargos.