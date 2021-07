Alejandro Cano, sanitario tinerfeño de 24 años , ha publicado una carta en sus redes sociales en las que avisa a los jóvenes y no tan jóvenes de que "aquí te esperamos" tras noches de " fiesta en fiesta , de botellón en botellón sin usar mascarilla , sin distancia, pasando de todo y en todos los ámbitos de tu vida ".

Su mensaje recuerda a todos los que incumplen las normas y restricciones anticovid que no son solamente ellos los perjudicados por su actitud sino que también afecta " a tus propios hijos, a tu padre, tu madre, tus abuelos; tus seres queridos ", por lo que será ellos quienes también " pagarán tu inconsciencia ".

Cano les pide a los de los botellones y las fiestas en plena quinta ola de la pandemia que "piensen", que "hay que vivir, hay que disfruta r sí, ¿pero no será mejor hacerlo con precaución hoy para poder hacerlo como siempre cuando esto pase?, ¡que pasará!⁣".

Como sanitario que ha luchado y sigue luchando en primera línea contra la pandemia, Cano sabe perfectamente lo que es enfermar de covid e ingresar en urgencias con los peores síntomas de la enfermedad, por eso les dice a estos "inconscientes" que "no imaginas lo duro que es ahogarse, que abras la boca y no te entre el aire, que la fatiga te impida hasta levantarte para ir al baño y te lo tengas que hacer encima si no tienes quien te cuide, que la fiebre te coma el alma las 24 horas del día y día tras día, que tu corazón joven falle, que te dé un ictus o un tromboembolismo pulmonar y sientas que te mueres en un minuto".