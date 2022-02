Muere el cocinero Jordi Gabaldà, el creador del mejor bocadillo de autor de España, a los 37 años

Ha sido la red social del sándwich club l'Immoral el que anunciado la triste noticia: "'Tu cuerpo no es un templo, es un parque de atracciones. Disfrutalo'. Esta frase del Bourdain ha acompañado al Inmoral toda su santa vida. Ha vivido intensamente, cocinando, amando, enamorando y haciendo cachondeo de todo. Hoy su cuerpo ha muerto . Ha luchado contra el puto cáncer lo que no está escrito. Era un frente a frente, uno a vida a muerte. Puedo decirles, que es el único combate que ha perdido en su vida. Ha tenido fracasos y derrotas, una detrás de otra, pero esto ha hecho que las victorias que ha tenido hayan sido más de lo que probablemente el resto de los mortales viviremos ".

"Estoy infinitamente orgullosa de él. Estoy infinitamente agradecida a la vida por haber hecho que nos encontráramos. Estoy increíblemente feliz de la media vida que he compartido con él. Y odio terriblemente el destino cruel por haber escogido su hora tan pronto", confiesa el texto que han publicado en la red social.

"Se ha dejado cosas a medias, escritos a medio esbozar, y se ha llevado todas sus recetas. Siempre le he seguido con una fe ciega, porque es extraordinario y probablemente por eso su paso por ahí ha sido tan fugaz. Me encantaría encontrar la forma de mostrar al mundo su visión, su legado. Sé que muchos estáis conmigo y sé que por Jordi haréis lo que hará falta. Así que cuando recupere algo de fuerza, esta voz en off seguirá por ahí, Inmorals, como un altavoz del Gran Gabaldà", comunican.