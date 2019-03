Una mujer golpea a un niño en los testículos después de discutir con la madre de este

Una patada en los testículos a su hijo fue el motivo de ira de una mujer que se enzarzó en una intensa pelea junto con otra mujer . El vídeo fue difundido en las redes sociales y denunciado por infinidad de usuarios que no podían creer el comportamiento de la supuesta agresora que propinaba ese gesto hacia el menor y que animaban a la detención de la misma .

El hombre que grababa el vídeo le advierte "no, con el niño no se meta. En serio, no pegue al niño”.