No Soy Un Virus, el mensaje con el que la comunidad china en España critica actitudes racistas

El miedo al coronavirus ha llevado a muchos a mirar con recelo a los ciudadanos chinos . Por eso, la c omunidad china en España se ha unido a la de otros países y bajo el hashtag #NoSoyUnVirus denuncian en redes esta estigma que tienen que soportar.

Lamentan que tras la crisis del coronavirus notan que la gente les mira con recelo. Para dejar claro que son personas sanas y que no hay nada que temer ha movido en redes una campaña bajo el hashtag #NoSoyUnVirus.

Están sufriendo actitudes racistas y para acabar con el miedo y la desinformación, explican en redes, como es el caso de Antonio Liu Yang, abogado y facilitador intercultural, la enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades.

Ante los actos de racismo que nos viene encima estamos replicando campañas que se están llevando fuera de España. La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades. #NoSoyUnVirus es la campaña que estamos lanzando para combatir la desinformación sobre el #Coronavirus . pic.twitter.com/15rPCQeqU1

“Ánimos y apoyo. No usemos el #coronavirus como excusa para el racismo. No criminalicemos y estigmaticemos a las personas que se contagian: no es su culpa. Las personas chinas están tomando precauciones, como cualquier otra”, dice otras joven de origen chino.