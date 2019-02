'Sin Valentín': las ocho razones para evitar que no pases el día de los Enamorados sol@

Con ‘San Valentín’ pisándonos los talones, muchos usuarios se preguntan cómo afrontar el día de los Enamorados y que no sea el último que celebren. Para que el amor perdure y Cupido no nos eche a un lado en este 14 de febrero ni el resto del año, los expertos aconsejan seguir una serie de patrones amorosos. Informativos Telecinco ha tenido acceso a las indicaciones más importantes que nos ofrece un terapeuta de parejas divididas en ocho puntos.

Una de las claves es crear un equipo. Para ello es fundamental recuperar el respeto personal, entendiendo que la pareja no destruye al individuo, sino que lo enriquece, no lo bloquea, y la relación aporta oportunidades para ambos.

El especialista no cree que haya una forma eficaz de reforzar una pareja que está ‘rota’. A lo que sí recurren es a trabajar la concienciación de la situación y dar habilidades a ambos para que la ruptura no deteriore más aún a ambos. “Muchas veces nos obcecamos porque no queremos ver, por dependencia, el coste de la ruptura o idealizamos el inicio de la relación y, queremos volver a sentir lo mismo con el autoengaño de recuperar lo perdido, pero no se dan cuenta que cuando se inició no tenían la experiencia acumulada de desagravios y desengaños, por ejemplo”, ha señalado el psicólogo especializado en terapia de parejas.