El ocio español cambia: menos discotecas y pubs por la noche y la cervecita en sitios ‘cool’

El mundo de la noche ya no es lo que era . Los motivos para 'salir de fiesta' han cambiado en los últimos 20 años. En un mundo sumergido en las redes sociales , la sociedad de hoy en día “ya no va a la discoteca para ligar ”. La nueva generación ha cambiado los hábitos tradicionales en España . El perfil de estudiante o joven que lucha por entrar en el mundo laboral -con precarios salarios -, también ha influido con la resaca de la crisis aún presente.

Salir a conocer gente ya no es lo principal, las redes sociales han provocado la caída de afluencia. “Lo primero que empezó a caer fue el consumo de bebidas alcohólicas , sobre todo en el consumo nocturno. Surgió el fenómeno de beber en casa , que es un poco lo que hacen los europeos entre los jóvenes. A esto se ha unido que una de las motivaciones que más movía hace 10 o 15 años a los jóvenes para salir, como era buscar gente, o buscar pareja , y ligar, ha sido sustituido por las aplicaciones”, señala la experta de Nielsen.

“Otro de los movimientos que está provocando el cierre de establecimientos es el cambio de consumo en la gente con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años . Hace 40 años nuestros padres tenían hijos y se acababa el salir. El ocio se terminaba. Sin embargo, esta generación no renuncia a salir, aunque su consumo es totalmente diurno . La tendencia es que se ha pasado de la noche al día, por decirlo así. Esta generación, que tiene un poder adquisitivo mayor continúa saliendo, pero de otro modo. El consumo diurno se centra en el vino, la cerveza o vermú ”, explica Rodríguez sobre los ‘nuevos adultos’, que viven una realidad distinta a la de sus antecesores.

Ahora los consumidores quieren vivir una experiencia

“La oferta se tiene que adaptar un poco a la demanda. La demanda de ahora mismo no es la típica bebida y ya está. El mercado se tiene que abrir a la amplitud de horarios. El momento de consumo es muy importante. Los pubs , más del 50% de la facturación la hacen en fin de semana . Las discotecas, seguramente, el 75% de la facturación se haga el viernes y sábado por la noche” , señala Rodríguez sobre los días en los que operan aún con más éxito las discotecas. Una oferta limitada en comparación a los nuevos y modernos establecimientos que se ubican en terrazas – roof top – o que lucen decorados ‘vintage’ .

Cierran los bares de cañas y triunfa la ‘hostelería organizada’

“Están surgiendo muchos centros comerciales. Toda la restauración organizada , todos los grupos, que incluso vienen de Estados Unidos , son realmente los establecimientos que están abriendo. La mayoría ligados a la comida, no a la bebida”, señala Rodríguez sobre las cadenas que llegan a España, el capital extranjero invierte a gran escala.

“Si el propietario del bar no tiene clientes para mantener su negocio, no puede seguir manteniéndolo abierto. Influye otro cambio en el patrón de consumo, como es el envejecimiento de la población. En el centro o pueblos más pequeños esto es una realidad. La pirámide de población está dando la vuelta completamente en España. El consumo que hace la gente mayor no es tan amplio, ya que tienen una vida social más limitada”, explica Rodríguez sobre los bares del entorno rural, que ven cómo ni con el fomento del turismo se pueden salvar. Encontrar un bar en un pueblo hoy es una odisea y montarlo un riesgo.