La OCU pide la retirada de dos cremas solares infantiles porque no protegen como anuncian

Las cremas han sido sometidas a dos pruebas de laboratorio siguiendo las normas estandarizadas europeas. Por un lado, una prueba de cálculo del SPF in vivo en condiciones estandarizadas y controladas (el SPF indica el nivel de protección frente a los rayos UVB) y, por otro, una prueba in vitro para medir la radiación UVA capaz de traspasar una capa de crema de un determinado espesor.

Según estas pruebas, OCU ha detectado que, de las 17 cremas analizadas, dos de ellas tienen un factor de protección inferior al anunciado. El primer caso, y el más grave, es el de la crema ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ , que solo ofrece protección “media” y no “muy alta”, como se indica en el etiquetado.

ISDIN ha respondido en un comunicado a la encuesta realizada por la OCU. En él señala que el producto ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ cumple con lo que promete en la publicidad como demuestran varios estudios independientes encargados por la firma. ISDIN muestra sus quejas de que a pesar de que se le ha hecho llegar a la OCU estos Estudios Independientes, no han sido tenidos en cuenta en ningún momento por la entidad a la hora de preparar su informe sobre protectores solares. Además, dice la nota pese a haber sido solicitado por ISDIN, la OCU no ha facilitado una copia del estudio en el que supuestamente se obtuvo un SPF y un UVA-PF inferior al indicado en el etiquetado del Producto por lo que ISDIN no ha podido verificar ni la metodología, ni la ejecución, ni la coherencia de los resultados de este estudio.