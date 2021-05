Los padres de Marta del Castillo piden dos años de prisión para el 'Cuco' y su madre por mentir

La Fiscalía solicita ocho meses para el Cuco y su madre por mentir en el juicio

El Cuco afirmó que la tarde-noche de los hechos no había estado en el piso de la calle León XIII donde fue asesinada Marta, sino con cuatro amigos en horas "distintas a las reales", y que regresó a su casa sobre las 23.30 horas y allí se encontró con su padre, que "había salido a tirar la basura". En cuanto a la madre, declaró al tribunal que había estado en un bar con su marido y que al volver a casa, sobre la 1.30 o las 2.00 de la madrugada, su hijo ya estaba "dormido en su habitación".

" La realidad es que estuvieron en el establecimiento hasta las 4.30 y no encontraron a su hijo en casa cuando llegaron", expone el fiscal. El escrito de calificación provisional también rememora que el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla condenó al Cuco a tres años de internamiento en régimen cerrado por un delito de encubrimiento. Según esa sentencia, ratificada el 20 de octubre de 2011 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el Cuco ayudó a Miguel Carcaño a deshacerse del cadáver de Marta y evitar su descubrimiento.

"Carcaño no lo hizo solo eso lo sabe todo el mundo. No quieren descubrir la verdad. Vamos a seguir recurriendo y vamos a seguir hasta el final. No han querido investigar desde el principio el tema de la hipoteca. El juez tiene herramientas legales para descubrir la verdad", afirmaba Antonio, el padre de Marta Del Castillo, a los medios a los que había convocado en Sevilla el pasado martes tras conocerse la decisión judicial de archivar la causa contra Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuya investigación fue solicitada tras surgir nuevos documentos relacionados con el caso. El magistrado recuerda a la familia que sobre los hechos "ya existe una sentencia".