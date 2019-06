La Policía advierte sobre cómo actuar para salvar a un animal encerrado en un coche

Con buena intención y para tratar de ayudar a los animales, muchos internautas han compartido un mensaje en el que se indica que si vemos a un animal dentro de un coche cuando hace un calor extremo,siempre que antes hagamos una foto para demostrar ante los tribunales que el animal estaba encerrado, como ha informado La Vanguardia . El texto se ampara en el, que reconoce el estado de necesidad, y que supuestamente hará que no seamos acusados de daños criminales por la rotura del cristal.

A pesar de ello sí que hay un punto que podría hacer referencia a este tipo de situaciones, el punto 5 del artículo 20, que especifica casos en los que una persona está exenta de responsabilidad criminal, y en él se asegura que "en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto; y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse."