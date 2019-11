Así es el pozo en el que El Chicle se deshizo del cuerpo de Diana Quer

El pozo tiene 10 metros de agua. Allí estuvo sumergida Diana Quer más de 500 días . Según la acusación particular eso hace imposible que en el cuerpo quedaran restos biológicos que incriminen a José Enrique Abuín.

Dijo que la muerte de Diana Quer fue accidental. Pensó que lo iba a delatar y la cogió por el cuello con tanta fuerza que cuando reaccionó, ya no respiraba. "Mi intención no era matarla", aseguró ante el jurado antes de insistir en que no la violó.