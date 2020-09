A prisión el hombre que se negó a ponerse la mascarilla en un colegio de A Coruña e intentó agredir a la Policía

Los hechos se produjeron en torno a las 09,00 horas en la zona de administración del CEIP San Pedro de Visma. Según confirmó la dirección del centro, el padre no tenía que dejar el jueves en el centro a su hija "al empezar este año y tener periodo de adaptación".

Policía se persona en un colegio de Sevilla ante la negativa de una profesora a usar mascarilla

Tal como han informado fuentes de la Delegación de Educación, se ha llevado a cabo un procedimiento regulado ante la incidencia producida en este centro y los protocolos marcados ante la Covid-19, ya que esta docente llevaría ya tres días acudiendo sin mascarilla alegando que no podía usarla por asuntos médicos, algo de lo que en estos momentos se está estudiando su veracidad ya que hasta el momento no estaría confirmado que no pudiera llevarla.