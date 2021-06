A Yaiza de cuatro años, la mató su madre: irá a prisión entre las quejas del padre por el silencio ante el caso

La familia se muestra dolida porque no ha habido "ni un solo gesto público ni privado de solidaridad" de las instituciones. No obstante, la presidenta del parlament catalán condenó el asesinato, y los alcaldes de Sant Boi y Sant Joan Despí fueron al tanatorio. El ayuntamiento de Sant Boi habló de "pérdida en circunstancias muy dolorosas". No hubo concentración justificando las restricciones contra la pandemia. El consistorio de Sant Boi, para justificar la ausencia de concentraciones de condena en el pueblo, alegó que no resultaba posible debido a las restricciones contra la pandemia. “Yaiza también es una víctima de esta violencia. Ha sido asesinada para hacer daño al otro cónyuge, y también era una mujer, de 4 años ”, razonan.

Pero el lunes 31 de mayo, su madre no la dejó en el colegio. Llamó para decir que estaba enferma, pero no avisó al padre. Este fue a esperarla a la salida del colegio, pero Yaiza no aparecía y la profesora le dijo que estaba enferma. Entonces llamó a su ex, pero no cogió el teléfono. Trató de localizarla en el trabajo, en la unidad de farmacología de la Clínica Platón. La mujer también había llamado para decir que no iría, y el padre de Yaiza empezó a preocuparse. En ese momento se activaron todas las alarmas: temía que su ex se hubiera ido con Yaiza. Llamó a su ex suegra para advertirla: "Voy a denunciarla a la policía".