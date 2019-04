Una mujer admite publicar anuncios "eróticos" de su exnovio, suegra y cuñada, porque "me vejaban e insultaban"

" Reconozco que he publicado esos anuncios , de lo cual me arrepiento muchísimo, pero después de estar tranquila desde septiembre del 2017 hasta enero del 2018, después de dejar la relación, ese mes comencé a recibir llamadas y amenazaa de él y su familia y reaccioné de esta manera, que por su puesto está mal hecho", ha señalado la acusada en la vista oral.

"Yo esos anuncios no los he publicado, no se que coches tenía mi expareja, ni pisos para hacerlos, yo sólo publique los tres anuncios anteriormente referidos, estos que me dicen yo no se nada", ha contestado la acusada.