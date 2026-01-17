Álex Aragonés 17 ENE 2026 - 12:00h.

BarcelonaEl Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre masculinidades, que está dirigido a hombres con el objetivo de "reflexionar colectivamente sobre las maneras de vivir las masculinidades y promover la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado".

El grupo realizará seis sesiones, con una periodicidad mensual que se llevarán a cabo entre enero y junio de 2026. "Este espacio de trabajo está pensado como lugar seguro de reflexión, diálogo y aprendizaje compartido, donde los participantes podrán cuestionar roles de género, revisar privilegios y responsabilidades, y avanzar hacia modelos de masculinidad más igualitarios y comprometidos con los cuidados", ha explicado el Ayuntamiento de Manresa.

Las sesiones irán a cargo de Psicoopera, la cooperativa especializada en intervenciones psicosociales con perspectiva feminista y comunitaria, y se realizarán en el Servicio de Información y Atención a las Mujeres de Manresa en horario de 18:00 a 20:00 horas. De este modo, la primera sesión tendrá lugar el jueves 29 de enero de 2026, y el calendario continuará los días 12 de febrero, 12 de marzo, 9 de abril, 14 de mayo y 11 de junio.

Espacio de confianza para los hombres

La propuesta de la Unidad de Feminismos y LGTBI del consistorio catalán se enmarca en el conjunto de acciones que están desarrollando para trabajar masculinidades, especialmente a través de la paternidad con iniciativas como los grupos de 'Seré Padre' y 'Soy Padre', que están orientados a acompañar a los hombres en los procesos de crianza desde una mirada corresponsable.

En el caso de los grupos 'Soy Padre', el consistorio habilitó en 2025 un espacio seguro y de confianza para los hombres que tienen niños de hasta 3 años y querían compartir su experiencia.

En este caso, el proyecto tenía como objetivo fomentar una paternidad consciente, afectiva y corresponsable y ofrecer un espacio de soporte e intercambio de experiencias: "Mediante una dinámica participativa y vivencial, los participantes reflexionaron sobre su rol como padres y trabajaron herramientas para mejorar el vínculo con los niños, la gestión emocional y la comunicación en el entorno familiar".

"Conseguir un mayor grado de implicación de los hombres en la crianza"

En 2023, el Ayuntamiento de Manresa llevó a cabo el primer grupo de preparación a la paternidad, donde una veintena de futuros padres se formaron durante ocho semanas consecutivas en el centro de atención primaria con el objetivo de conseguir un mayor grado de implicación de los hombres en la crianza y cuidado de las criaturas.

El perfil de los asistentes fue mayoritariamente de hombres, de entre 30 y 40 años: "El objetivo es conseguir un mayor grado de implicación de los hombres en la crianza y cuidado de los hijos e hijas desde el embarazo, con la mejora de sus capacidades parentales y afectivas a través del análisis de los nuevos modelos de masculinidad que facilitan la equidad entre hombres y mujeres".

Contexto de "profundos cambios" en el concepto de familia

Este proyecto nació de "la necesidad" de atender a la población en un contexto de "profundos cambios" en el concepto de familia. “La disminución de la natalidad, la consolidación de los modelos heterogéneos de familia, las políticas sociales de conciliación familiar, así como la reformulación de los conceptos de paternidad/maternidad, marcan un nuevo escenario de relaciones entre mujeres y hombres que asumen una nueva realidad: la crianza compartida”, destacaron.

Manresa fue el segundo lugar de la Catalunya Central en el que se impulsaron grupos exclusivos para futuros padres desde la atención primaria. El primero fue Vic, a través del ASSIR Osona. Los primeros grupos de 'Preparación a la Paternidad' nacieron en 2016 bajo la guía del ASSIR Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, a través del proyecto 'Cambiémoslo' .