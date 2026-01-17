El sargazo es un alga marina, que llega en grandes cantidades a las costas del Caribe, América Central y parte de África occidental

México, República Dominicana o Barbados destinan cada año millones de euros a la limpieza de sargazo de sus playas

En los últimos años, el sargazo se ha convertido en una auténtica preocupación para varios países del continente americano. Esta alga marina, que llega en grandes cantidades a las costas del Caribe, América Central y parte de África occidental, conocida como el 'Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico', es una extensa franja natural que ha despertado la preocupación científica, económica y medioambiental en muchos países.

El sargazo, un tipo de alga parda flotante del género 'Sargassum', no necesita estar adherida al fondo marino para sobrevivir. Flota libremente en la superficie del océano gracias a unas pequeñas vesículas llenas de gas que le permiten mantenerse a flote. Este hecho provoca que este manto de algas invada las playas y los mares y se extienda a lo largo de miles de kilómetros en el océano Atlántico.

¿Qué es el sargazo?

Este 'mega cinturón' puede alcanzar desde la costa occidental de África hasta el Golfo de México, pasando por el Caribe. En algunos años, su tamaño ha superado los 8.000 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en la mayor acumulación de algas marinas jamás registrada.

El sargazo pasó de ser un organismo vital para cierta fauna marina, un refugio para peces, camarones y tortugas, a un área tóxica de naturaleza muerta compuesta por una gran cantidad de nitrógeno, según un nuevo estudio a cargo de varias universidades, entre ellas la USF y la Florida Atlantic University (FAU).

Los científicos, entre ellos el profesor de la FAU Brian Lapointe, compararon un total de 488 muestras del alga recogidas en el Atlántico Norte en los periodos 1983-1989 y 2010-2019 y hallaron "un aumento del 111 % de la relación nitrógeno-fósforo".

"Huele a huevos podridos"

El estudio detalla que una mayor disponibilidad de nitrógeno de fuentes naturales y antropogénicas está contribuyendo a su crecimiento. Es decir, una mayor disponibilidad de nitrógeno están apoyando las floraciones de sargazo y convirtiendo un hábitat importante en floraciones de algas nocivas con impactos catastróficos en "los ecosistemas costeros, las economías y la salud humana", reseña la investigación.

El sargazo que prolifera a lo largo de las playas y puede resultar en altas concentraciones de gas de sulfuro de hidrógeno tóxico, que "huele a huevos podridos" y afecta especialmente a personas con asma, según apuntan las autoridades sanitarias y recogen desde EFE.

Duplica su biomasa cada 18 o 20 días

Las causas de este crecimiento masivo aún se investigan, pero los expertos apuntan a esta combinación de factores. El aumento de la temperatura del océano, consecuencia del cambio climático, favorece la proliferación del sargazo. A ello se suma la llegada de grandes cantidades de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, procedentes de ríos como el Amazonas y el Congo, arrastrados al mar por la actividad agrícola y la deforestación.

El hidrobiólogo Esteban Amaro explicaba a EFE que el calentamiento global y el exceso de nutrientes en el mar han transformado el 'Mar de los Sargazos' en un cinturón de algas que recorre más de 26.000 kilómetros a través del Atlántico, desde la costa de África hasta el Golfo de México y la península de Florida y que recorre la misma trayectoria de los huracanes.

El sargazo, detalló, tiene la capacidad de duplicar su biomasa cada 18 o 20 días, lo que lo convierte en un reto constante para las autoridades y el sector turístico.

La preocupación entre los países afectados

El problema surge cuando estas algas llegan a la costa. En mar abierto, el sargazo cumple una función ecológica importante, ya que sirve de refugio y alimento a numerosas especies marinas.

No obstante, al acumularse en playas y zonas turísticas, genera serios inconvenientes. Su descomposición produce gases con olor desagradable, como el sulfuro de hidrógeno, que pueden afectar a la salud de las personas y dañar infraestructuras. Además, su retirada supone un elevado coste económico para los municipios afectados.

Por eso, países como México, República Dominicana o Barbados destinan cada año millones de euros a la limpieza de playas para mantener la actividad turística.