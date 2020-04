Las embarazadas y las personas en edad de riesgo, entre los empleados que no tienen que trabajar el lunes

El lunes se reincorporan a sus centros de trabajo los empleados de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar y que permita el primer Real Decreto que se aprobó tras la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus. No obstante, el ministro de Sanidad ha recordado hoy que tampoco algunos de ellos deben acudir, entre otros, las embarazadas o las personas vulnerables.