Reclaman que se prohíba a la policía británica usar la tecnología de reconocimiento facial

", afirma Spurrier a 'The Guardian' . "Es una de las mayores amenazas, si no la más importante, a la libertad individual, en parte debido a la intimidad de la información que recibe y le entrega al Estado sin su consentimiento, y sin siquiera su conocimiento, y en parte porque", agrega.

El sistema AFR tiende a colapsarse cuando se enfrenta a grandes multitudes

San Francisco, primera ciudad de EE.UU que prohíbe el reconocimiento facial automatizado

Si bien las fallas técnicas pueden solucionarse, Spurrier se opone al reconocimiento facial en vivo en un nivel fundamental. “Poco a poco, en todo el país, en formas pequeñas pero muy significativas, las personas dejarán de hacer las cosas. De una persona que dice que no voy a ir a esa protesta, no voy a orar en esa mezquita, ni a salir con esa persona, ni a caminar por esa calle". “Una vez que esto sucede a escala, lo que tienes es un mecanismo de control social. Cuando las personas pierden la fe de que pueden estar en el espacio público de esa manera gratuita, has puesto el arsénico en el agua de la democracia y no es fácil regresar ", concluye.